مسؤول بريطاني: استعدادات دولية لاستيعاب 450 ألف نازح من الموصل

أعلن مسؤول بريطاني أن المساعدات الإنسانية الدولية تمكنت من تجهيز 7 مخيمات على أهبة الاستعداد لإيواء 55 ألف نازح من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، كاشفًا عن خطوات دولية متسارعة لبناء مواقع جديدة قادرة على استيعاب 450 ألف نازح.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموئيل، فى تصريح أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الأحد، إن هذه الأرقام تؤكد أن دول التحالف الدولي، بما فيها بريطانيا، تعطى أولوية كبيرة لمساعدة السكان النازحين من الموصل.

وأضاف أن التحالف الدولى ومجتمع المانحين يعملان بشكل وثيق مع الحكومة العراقية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لتقديم الدعم والتمويل اللازمين لضمان إيواء النازحين من الموصل وتلبية حاجاتهم الأساسية فى أحسن الظروف.

وأشار المسؤول البريطانى إلى أن هذا الدعم ساعد أيضا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالعراق على افتتاح مخيم جديد فى قرية حسن شام لإيواء الأسر العراقية النازحة حديثا من الموصل، وهو قادر على استيعاب 1800 أسرة، أى ما يقارب 11 ألف شخص، إضافة إلى مخيم أمالا غرب الموصل القادر على استيعاب 18 ألف نازح مع توفير المواد الأساسية لهم.

وكان التحالف الدولى لمكافحة داعش قد تعهد الصيف الماضى بتقديم أكثر من 200 مليون دولار للحكومة العراقية وعمليات المساعدة الإنسانية، التى تقودها الأمم المتحدة، وجهود تثبيت الاستقرار وإزالة الألغام تحضيرا لمعركة الموصل.

أ ش أ