بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماع مع لجنة خبراء المشروعات الأوروبية

مراسل «ONA»

عقد الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، أجتماعًا بالدكتور محمد رضا بسيوني أستاذ طب الأطفال، والدكتور محمد عبد الله أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة، وذلك بحضور الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد صلاح مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة سحر عبد الرحمن منسق عام مكتب الإيراسموس بالجامعة، وذلك لبحث خطة عمل ووضع إستراتيجية الجامعة في الحصول على المشروعات التعليمية والبحثية الممولة من الاتحاد الأوروبي أو الجهات المانحة الآخرى والتي يصل تمويلها للمليون يورو.

يأتي هذا الأجتماع في إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتطوير المنظومة التعليمية وبالتالي البحث عن مصادر التمويل لحل الأزمة، و لتطوير البحث العلمى بالجامعة.

و وجه أ.د. محمد القناوي بعقد هذا الاجتماع لتشخيص الوضع الحالي لجامعة المنصورة، وبالتالي تعظيم الأستفادة من خبرات الدكتور محمد رضا بسيوني، والدكتور محمد عبد الله في كيفية التقديم والحصول على المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وقام الدكتور بسيوني، بالنقاط الأساسية للإستفادة من المشروعات والمحاور الأساسية اللازمة لأي مشروع، كما استعرض الدكتور عبد الله خطة العمل المؤهلة لوضع إستراتيجية من خلال الجامعة لكيفية التقديم والحصول على هذه المشروعات، ونشر ثقافة ووعي المشروعات والتعريف بدورة إدارة المشروع “Project Cycle Management”.

و أكد الدكتور أشرف سويلم، على أهمية تنظيم هذا العمل وتوحيد الجهود بين قطاع الدراسات العليا والعلاقات الثقافية ومكتب العلاقات الدولية ومكتب إيراسموس حتى تتكامل المجهودات، وبالتالي تستطيع لجنة الخبراء تقديم أفضل ما لديها من خبرة في مجال المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على الجامعة والمشاركين في المشروعات.

وسيتم تشكيل لجنة الخبراء وتكثيف الاجتماعات، كما سيتم عقد ورش العمل التي من شأنها رفع الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم للمشاركة في المشروعات والحصول على التمويل اللازم لتطوير الجامعة.