«ميدو»: متفائل بكوبر.. ومصر في كأس العالم

أكد الكابتن أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه أسرع من تفهم فلسلفة الأرجنتيتي “هيكتور كوبر” المدير الفني لمنتخب مصر، موضحًا بأنه التقى وجهًا لوجه مع كوبر خلال فترة توليه مهمة انتر ميلان الإيطالي واحتراف أحمد حسام فى اياكس امستردام.

وأضاف “ميدو” في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج “خاص مع سيف” المذاع على فضائسة “أون تي في”، أن هناك الكثيرين الذين قاموا بمهاجمتي بسبب دفاعي عن “كوبر” والتي أراها أنا إنها واقعية، مشيرا بأن الأرجنتيني العجوز تكفل هو بإثبات ذلك بأداء المنتخب.

وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى أنه متفائل بكوبر وجهازه المعاون ومصر إن شاء الله ستكون في كأس العالم.