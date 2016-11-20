ضيادء داود يناقش أزمة نقص الأدوية مع أعضاء نقابة صيادلة دمياط

دمياط - عبده عبد البارى

التقى ضياء الدين داود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط اليوم الأحد، أعضاء نقابة الصيادلة بدمياط برئاسة الدكتورة هناء الزفتاوى، وذلك بمقر النقابة لمناقشة كيفية معالجة أزمة نقص الأدوية وأسعارها بعد تحرير سعر الصرف وتأثيره علي المواطن.

وقال داود لأعضاء النقابة إنه ينتظر نتائج الإجتماع الذى سيعقد اليوم بين النائب محمد وهب الله رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأدوية ووزير قطاع الأعمال، معرباً عن أمله في حدوث انفراجة فى أزمة نقص الأدوية.

وأوضح داود أن هناك كميات كبيرة من الأدوية الموجودة فى مخازن الشركات والتى لم تسلمها للصيدليات رغم توافر الدواء بالمخازن وخاصة الأنسولين عقب هذا اللقاء، مؤكداً أن هذا يعد مسلك احتكارى و لا يجوز لشركات الأدوية ان تنزلق لمثل هذا المستوى فى التعامل خلال الفترة التى تمر بها البلاد مع تقديرنا بوجود بعض الشركات التى تعانى وخاصة شركة المتحدون للادوية التى تم اغلاقها.