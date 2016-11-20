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وزير الصناعة: البرتغال مهمة لمصر وزيارة الرئيس لها بعد سياسى واقتصادى

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وزير الصناعة: البرتغال مهمة لمصر وزيارة الرئيس لها بعد سياسى واقتصادى وزير الصناعة: البرتغال مهمة لمصر وزيارة الرئيس لها بعد سياسى واقتصادى

>رسالة لشبونة- محمد الجالى

تحدث المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، للوفد الإعلامى المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للبرتغال عن أهمية الزيارة سياسيا واقتصاديا.

 

 

وقال قابيل، إن لمصر علاقة طيبة مع البرتغال من قديم الأزل، وهى من أوائل الدول التى أيدت فى 30 يونيو، وتعد أول زيارة لرئيس مصرى منذ أكثر من 30 سنة، مشددا على أن البرتغال دولة مهمة لمصر لعلاقتها بالاتحاد الأوروبى.

 

 

أما بالنسبة للشق الاقتصادى، فأشار وزير التجارة، إلى وصول نسبة الصادرات المصرية إلى البرتغال 70% خلال هذا العام و30 % واردات.

 


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