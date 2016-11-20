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ركاب ينزلون على قضبان مترو سراى القبة احتجاجا على تأخر القطارات

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ركاب ينزلون على قضبان مترو سراى القبة احتجاجا على تأخر القطارات ركاب ينزلون على قضبان مترو سراى القبة احتجاجا على تأخر القطارات

>كتب رضا حبيشى

أبدى عدد من رواد المترو بمحطة سرايا القبة بالخط الأول غضبهم من تأخر القطارات، مما نتج عنه زحام شديد على أرصفة المحطات، ونزل بعض الركاب إلى شريط المترو أمام القطار رقم 295 المتجه من حلوان إلى المرج أثناء دخوله للمحطة.

 

وقال شهود عيان لـ"اليوم السابع" إنه تم إقناع الركاب بالسماح بتسيير حركة المترو وترك شريط المترو، وأن حركة القطارات عادت بعد دقائق.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن حركة الخط الأول تشهد زحاما منذ صباح اليوم وتأخيرات فى رحلات القطارات، مما أدى إلى إجراء دوران لبعض القطارات دون أن تكمل مسيرها لنهاية الخط الأول. فيما حاول "اليوم السابع" الحصول على رد المهندس أشرف عبد السلام، مساعد رئيس الشركة، والمسئول عن تشغيل الخط الأول، إلا أنه لم يجب على هاتفه رغم الاتصال به أكثر من مرة.


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