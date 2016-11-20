بطريرك الكنيسة الروسية: الروس ينظرون لمصر كدولة صديقة

كتب مؤمن مختار

التقى قداسة بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل مع البابا ثيودروس الثانى، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ70 لأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، حيث أكد بطريرك موسكو أن الروس ينظرون لمصر وشعبها كدولة صديقة.

وقال البطريرك كيريل: "الحمد لله أن الاضطرابات التى اجتاحت العالم العربى، بما فى ذلك مصر، مرت بأقل الخسائر، على عكس الدول العربية الأخرى".

وأعرب بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل عن ثقته بأن العلاقات الجيدة بين روسيا ومصر ستعود، وسيتحقق الرخاء للشعبين.