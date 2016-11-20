إخلاء سبيل قياديين بالنقل وتجديد حبس 4 آخرين بتهمة التحريض على التظاهر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل شخصين من القيادات العمالية بالنقل العام، وتجديد حبس 4 آخرين 15 يومًا، بتهمة تكوين خلية إرهابية داخل هيئة النقل العام لإثارة غضب المواطنين، كما حددت النيابة، جلسة 5 ديسمبر لنظر تجديد حبسهم.

والمتهمان الصادر قرار إخلاء السبيل بحقهما هما كل من “أحمد سوكس، طارق محمد يوسف” .

وأسندت النياية إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة، وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر، وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وتكوين خلية إرهابية داخل هيئة النقل العام لإثارة غضب المواطنين.

وكانت أجهزة الدولة قد تمكنت من رصد قيام عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولات إحداث نوع من الارتباك بالدولة مع دخول العام الدراسي الجديد، من خلال بث الفتنة والشائعات لتحريض العمال على التظاهر وإحداث حالة من الارتباك داخل قطاع هيئة النقل العام، وتمكنت قوات الأمن من إفساد المخطط التخريبي لأعضاء الجماعة الإرهابية، والقبض على المتهمين.