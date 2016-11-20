الجبوري: أطفال العراق تعرضوا لشتى أنواع الظلم والقهر

دعا رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى إلى وقفة جادة من أجل انقاذ أطفال العراق، وقال: إن ما تعرض له أطفال العراق خلال الحروب والصراعات من أثر نفسى ومعنوى واجتماعي، وما جره الإرهاب من عنف وقتل وتهجير ونزوح وتشريد وما افرزه الواقع المتخلف الموبوء بقلة المعرفة وانتشار الجهل، يحتاج إلى تأهيل هذه الشريحة المهمة وفق برامج توعية متقدمة.

وقال الجبوري، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، بمناسبة يوم الطفل العالمي، إن أطفال العراق تعرضوا لشتى أنواع الظلم والقهر وغياب الحقوق، مؤكدا أن مجلس النواب داعم لكل التوجهات التى تسعى الى منح اطفال العراق حقوقهم، وحريصون على استكمال كافة التشريعات التى يمكن أن تتيح الفرص لإعادة تأهيلهم عبر النظم والمناهج التى تعزز حقوق الاطفال وتغير واقعهم الحالي.

أ ش أ