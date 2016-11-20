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قرار جمهوري بتعديل اعتمادات موازنة ماسبيرو بـ423 مليونًا و541 ألف جنيه

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قرار جمهوري بتعديل اعتمادات موازنة ماسبيرو بـ423 مليونًا و541 ألف جنيه قرار جمهوري بتعديل اعتمادات موازنة ماسبيرو بـ423 مليونًا و541 ألف جنيه

مبنى ماسبيرو – أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا بتعديل اعتمادات موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، للسنة المالية 2015-2016 بمبلغ 423 مليونًا و541 ألف جنيه، وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 30 مليون جنيه وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 383 مليونًا، مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام «عجز النشاط»، بمبلغ 413 مليون جنيه، وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

ونصت المادة الثانية من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على أن تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية بمبلغ 11 مليار و429 مليون و860 ألف جنيه.

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