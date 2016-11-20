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غدًا.. محاكمة المتهمين في «كتائب حلوان»

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غدًا.. محاكمة المتهمين في «كتائب حلوان» غدًا.. محاكمة المتهمين في «كتائب حلوان»

كتائب حلوان -أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الاثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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