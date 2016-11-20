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رئيس مدينة أشمون: تطهير 2700 متر مساقى لحماية الأراضى من الجفاف

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رئيس مدينة أشمون: تطهير 2700 متر مساقى لحماية الأراضى من الجفاف رئيس مدينة أشمون: تطهير 2700 متر مساقى لحماية الأراضى من الجفاف

>المنوفية – محمود شاكر

أعلن المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه تم إطلاق عدد من الحملات على الأراضى الزراعية بالتعاون مع الإدارة الزراعية للمرور على أقسام الإدارة لمتابعة انتظام وسير العمل وعمل المعاينات اللازمة وتطهير المساقى المختلفة من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية.

وأوضح الوراقى أنه تم عمل 13 معاينة حيث قام قسم الأراضى والمياه بتطهير 700 متر بمسقة مكرم وفروعها بمنيل دويب، وتطهير 2 كيلو بمسقة الخطاب بسمادون.

وأضاف الوراقى أنه فيما يخص قسم الإنتاج الحيوانى تم المرور على محلات الأعلاف والتأكد من أن المحل مرخص ورخصته سارية وأن العلف مطابق للمواصفات ولا يوجد مخالفات.


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