أحمد الشيخ يغيب عن مواجهة المقاصة أمام أسوان

كتب سليمان النقر

استبعد الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الفيومى عن قائمة فريقه التى سافرت إلى أسوان لمواجهة فريق أسوان فى الجولة العاشرة بمسابقة الدورى العام، بسبب إصابته بكدمة قوية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية .

وضمت القائمة كلاً من أحمد مسعود ومحمود حمدى ومحمد كوكو وباسم عبد العزيز وأحمد مودى وأحمد سامى وعاصم سعيد وأحمد داوودا ومحمود حمادة وهانى سعيد وهشام محمد وحسين الشحات وعماد فتحى وايريك تراورى وحسين رجب وبولان فوافى وأحمد عبد الظاهر ونانا بوكو وعبد الحميد سامى وأحمد فوزى.

وحصل اللاعبون المستبعدون من قائمة مباراة أسوان على راحة اليوم الأحد فيما يتدربون غدًا فى الحادية عشرة صباحًا.