التحكيم.. أحدث حلقات الصراع بين الأهلى والزمالك

كتب فتحى الشافعى

شهدت الأيام الماضية أزمة مُثيرة بين الأهلى والزمالك بسبب التحكيم، فقد هاجم مسئولو القلعة الحمراء لجنة الحكام باتحاد الكرة وقالوا إنها تُجامل الزمالك على حساب الأهلى.

قال محمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلى، إنه يخشى من عدم "العدالة التحكيمية" هذا الموسم بما يؤثر سلبًا على مسار بطولة الدورى، خاصة أن هناك مجاملات لصالح بعض الأندية على حساب الأخرى.

تابع عبد الوهاب لـ"اليوم السابع": فوجئنا بانحياز الحكم عبد العزيز السيد للزمالك أمام طنطا أمس، الجمعة، فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، موضحاً أن هذا أمر ليس فى مصلحة الدورى ولا اللعبة وسيكون له أثار سلبية على الجميع مُستقبلاً.

وطلب عضو مجلس الأهلى من لجنة الحكام واتحاد الكرة اختيار الحكام بعناية والابتعاد عن المجاملات التى قد يكون لها دور كبير فى إثارة حالة من القلاقل والتوتر بين الأندية خاصة وأن الفترة المقبلة تحتاج إلى الهدوء والاستقرار حتى تتمكن الجهات المسئولة من إعادة الجمهور للمدرجات.

فيما رفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اتهامات الأهلى موضحًا أن الأهلى معروف عنه دائمًا الفوز بمجاملة الحكام، ورفض مرتضى منصور إقحام ناديه فى مثل هذه الأمور والاتهامات.

من جانبه، أعرب رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام، عدم رضاه عن بعض القرارات التى اتخذها الحكم عبد العزيز السيد الذى أدار مباراة طنطا والزمالك، موضحاً أن عبد العزيز يعد من حكام الصفوة، إلا أنه لم يوفق فى بعض القرارات التى اتخذها فى مباراة طنطا والزمالك، لافتاً إلى أنه سيعيد تحليل الوقائع والوقوف عليها جيداً قبل اتخاذ أى قرارات.