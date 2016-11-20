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رئيس الوزراء يتابع آليات تطوير أداء مصلحة الجمارك

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رئيس الوزراء يتابع آليات تطوير أداء مصلحة الجمارك رئيس الوزراء يتابع آليات تطوير أداء مصلحة الجمارك

>كتبت هند مختار

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد مع كل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، تم خلاله استعراض آليات تطوير الأداء داخل مصلحة الجمارك، والتى تتضمن العديد من النواحى، خاصة ما يتعلق ببرامج العمل، واستخدام المزيد من الأدوات التكنولوجية بما يسهم فى تطوير الأداء داخل الموانئ المختلفة.

 

وأشار وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة التعديلات المقترحة على قانون الجمارك والعمل على الانتهاء منها فى أقرب وقت، لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، مؤكداً أن هذه التعديلات ستسهم فى تطوير منظومة العمل داخل الجمارك.


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