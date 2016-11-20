قرار جمهورى بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى "البنك الزراعى المصرى"

كتب محمد كامل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى الذى أصدره مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، ونصت المادة الأولى على تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى "البنك الزراعى المصرى"، يتخذ شكل شركة مسامة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته.