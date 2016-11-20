أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل 18 مدنيا في تعز منذ سريان الهدنة الجديدة

Google+ Print
مقتل 18 مدنيا في تعز منذ سريان الهدنة الجديدة مقتل 18 مدنيا في تعز منذ سريان الهدنة الجديدة

القوات اليمنية _ أرشيفية

أعلنت اللجنة المشرفة على تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة تعز مقتل 18 مدنيا بينهم طفلان وجرح 27 آخرين بينهم نساء وأطفال في عمليات خرق الهدنة التي قامت بها مليشيات الحوثيين وصالح خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظة.

وأوضحت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المليشيات استمرت في خرق الهدنة واستهدفت المدينة والأحياء السكنية فيها بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة.

وأضافت أنه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ زادت المليشيات من قصفها على مواقع الجيش ومنازل المواطنين في مدينة تعز وضواحيها إضافة إلى تشديد الحصار على المدينة واستمرار تدفق التعزيزات إلى مواقعهم.

وأشارت إلى أنها رصدت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 195 خرقا للهدنة، والتي تمت في ظل حرص الجيش والمقاومة على الالتزام بوقف إطلاق النار حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكدت اللجنة أن الميليشيا لا تزال تحاصر المدينة من جميع الاتجاهات وتغلق الطرقات الرئيسية المؤدية إليها من صنعاء والحديدة وعدن وتمنع تنقل المواطنين ودخول المساعدات والاحتياجات اليومية الضرورية.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك العاجل لفك الحصار عن تعز ووقف عدوان الانقلابيين على المدنيين.

ومن ناحية أخرى، ذكرت مصادر المقاومة أن المليشيات شنت هجوما على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في محيط المشفى العسكري وحي بازرعة مصحوبا بقصف عنيف بمدافع الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا.

وأوضحت أن القوات الحكومية صدت الهجوم وقامت بهجوم مضاد وتمكنت من تحرير حي بازرعة بالكامل وحي السقافين وعثرت على مصنع للمتفجرات في أحد المنازل بالحي شرق المدينة.. مشيرة إلى أن المليشيات فجرت منزل أحد المواطنين قبل انسحابها من الحي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا