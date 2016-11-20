مقتل 18 مدنيا في تعز منذ سريان الهدنة الجديدة

أعلنت اللجنة المشرفة على تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة تعز مقتل 18 مدنيا بينهم طفلان وجرح 27 آخرين بينهم نساء وأطفال في عمليات خرق الهدنة التي قامت بها مليشيات الحوثيين وصالح خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظة.

وأوضحت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المليشيات استمرت في خرق الهدنة واستهدفت المدينة والأحياء السكنية فيها بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة.

وأضافت أنه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ زادت المليشيات من قصفها على مواقع الجيش ومنازل المواطنين في مدينة تعز وضواحيها إضافة إلى تشديد الحصار على المدينة واستمرار تدفق التعزيزات إلى مواقعهم.

وأشارت إلى أنها رصدت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 195 خرقا للهدنة، والتي تمت في ظل حرص الجيش والمقاومة على الالتزام بوقف إطلاق النار حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكدت اللجنة أن الميليشيا لا تزال تحاصر المدينة من جميع الاتجاهات وتغلق الطرقات الرئيسية المؤدية إليها من صنعاء والحديدة وعدن وتمنع تنقل المواطنين ودخول المساعدات والاحتياجات اليومية الضرورية.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك العاجل لفك الحصار عن تعز ووقف عدوان الانقلابيين على المدنيين.

ومن ناحية أخرى، ذكرت مصادر المقاومة أن المليشيات شنت هجوما على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في محيط المشفى العسكري وحي بازرعة مصحوبا بقصف عنيف بمدافع الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا.

وأوضحت أن القوات الحكومية صدت الهجوم وقامت بهجوم مضاد وتمكنت من تحرير حي بازرعة بالكامل وحي السقافين وعثرت على مصنع للمتفجرات في أحد المنازل بالحي شرق المدينة.. مشيرة إلى أن المليشيات فجرت منزل أحد المواطنين قبل انسحابها من الحي.

أ ش أ