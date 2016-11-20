أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. إليسا ترد على شائعات زواجها الأبرز

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، بالعديد من المنشورات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- إليسا ترد على شائعات زواجها وحملها سرا بعد حفلها الأخير فى دبى

2- تعرف على حقيقة منع استيراد الأدوية فى مصر

3- رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ينعى ريم مجدى بطلة مصر فى المصارعة النسائية

4- يسرا مصدومة من خبر وفاة السينارست الشاب عبد الله حسن: ياريتها إشاعة

5- والد سعد لمجرد يطمئن معجبيه عليه بعد تداول أخبار عن تدهور صحته فى السجن

6- نجيب ساويرس يقترح حلا عمليا لمشكلة أراضى النوبة

7- كندة علوش وعمر السعيد يهنئان هند صبرى بعيد ميلادها الـ37

8- شيريهان تشيد بفيديو رفع الأذان داخل كنيسة بالقدس: تأكيدا على عروبة القدس

9- إليسا و نيكول سابا و يوسف الخال يحتفلون بعيد ميلاد "فيروز" قبل موعده

10- إلهام شاهين :فضلت المشاركة فى مهرجان بلدى عن مهرجان مونبلييه بفرنسا

إلهام شاهين