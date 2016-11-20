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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. إليسا ترد على شائعات زواجها الأبرز

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. إليسا ترد على شائعات زواجها الأبرز أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. إليسا ترد على شائعات زواجها الأبرز

>كتبت مريم بدر الدين

 

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، بالعديد من المنشورات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1-      إليسا ترد على شائعات زواجها وحملها سرا بعد حفلها الأخير فى دبى

 

2-      تعرف على حقيقة منع استيراد الأدوية فى

 

3-      رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ينعى ريم مجدى بطلة مصر فى المصارعة النسائية

 

4-      يسرا مصدومة من خبر وفاة السينارست الشاب عبد الله حسن: ياريتها إشاعة

 

5-      والد سعد لمجرد يطمئن معجبيه عليه بعد تداول أخبار عن تدهور صحته فى السجن

6-      نجيب ساويرس يقترح حلا عمليا لمشكلة أراضى النوبة

 

 

7-      كندة علوش وعمر السعيد يهنئان هند صبرى بعيد ميلادها الـ37

 

 

8-      شيريهان تشيد بفيديو رفع الأذان داخل كنيسة بالقدس: تأكيدا على عروبة القدس

9-      إليسا و نيكول سابا و يوسف الخال يحتفلون بعيد ميلاد "فيروز" قبل موعده

10-   إلهام شاهين :فضلت المشاركة فى مهرجان بلدى عن مهرجان مونبلييه بفرنسا

إلهام شاهين


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