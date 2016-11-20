أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. إليسا ترد على شائعات زواجها الأبرز

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، بالعديد من المنشورات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.
1- إليسا ترد على شائعات زواجها وحملها سرا بعد حفلها الأخير فى دبى
2- تعرف على حقيقة منع استيراد الأدوية فى مصر
3- رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ينعى ريم مجدى بطلة مصر فى المصارعة النسائية
4- يسرا مصدومة من خبر وفاة السينارست الشاب عبد الله حسن: ياريتها إشاعة
5- والد سعد لمجرد يطمئن معجبيه عليه بعد تداول أخبار عن تدهور صحته فى السجن
6- نجيب ساويرس يقترح حلا عمليا لمشكلة أراضى النوبة
7- كندة علوش وعمر السعيد يهنئان هند صبرى بعيد ميلادها الـ37
8- شيريهان تشيد بفيديو رفع الأذان داخل كنيسة بالقدس: تأكيدا على عروبة القدس
9- إليسا و نيكول سابا و يوسف الخال يحتفلون بعيد ميلاد "فيروز" قبل موعده
10- إلهام شاهين :فضلت المشاركة فى مهرجان بلدى عن مهرجان مونبلييه بفرنسا
إلهام شاهين
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