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"الشرق الأوسط" السعودية تعتذر عن تقريرها المسىء للعراق وتستغنى عن محرر بغداد

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"الشرق الأوسط" السعودية تعتذر عن تقريرها المسىء للعراق وتستغنى عن محرر بغداد "الشرق الأوسط" السعودية تعتذر عن تقريرها المسىء للعراق وتستغنى عن محرر بغداد

>كتب - أحمد جمعة

أقرت صحيفة الشرق الأوسط ، اليوم الأحد، بوجود معلومات "مغلوطة" فى تقريرها الأخير الذى تحدث عن وجود "تحذيرات أممية من حالات حمل غير شرعى فى كربلاء"، معلنة إيقاف التعامل مع محررها فى بغداد، وأكدت التزامها بـ"المعايير المهنية والأخلاقية".

 

وقالت الصحيفة، فى تعليق على بيان ل‍منظمة الصحة العالمية ينفى تقريرها، إنه من خلال التزامها بـ"مبدأ الأعراف المهنية والمصداقية تنشر هذا النفى لتصحيح المعلومات المغلوطة التى تضمنها التقرير".

 

وأضافت أنه "تم إيقاف التعامل مع محرر الصحيفة فى بغداد الذى تسبب بنشر التقرير"، مؤكدة أنها "تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية والدقة والموضوعية".

 

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فى عددها الصادر اليوم الأحد، تقريرا ورد فيه تصريح نسب إلى منظمة الصحة العالمية، بشأن ما وصفته بـ"تحذيرات أممية من حالات حمل غير شرعى فى كربلاء"، فيما كذبت المنظمة ذلك، وأدانت بشدة إقحام اسمها فى هذا التقرير الذي وصفته بـ"المفبرك"، كما هددت بمقاضاة ناشريه.

 


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