نائب ترامب: ميت رومني مرشح بقوة لتولي وزارة الخارجية الأمريكية

قال نائب الرئيس الأمريكي المنتخب مايك بنس لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) إن المرشح الجمهوري السابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية ميت رومني “مرشح بقوة” لتولي منصب وزير الخارجية الأمريكي إلى جانب مرشحين آخرين.

ورومني الذي التقى مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم السبت كان من المنتقدين لترامب خلال حملته الانتخابية.

وبحيب رويترز قال بنس إن رومني أبدى استعدادا للترشح للمنصب.

وأضاف أن ترامب كان “ممتنا بشدة للقاء الحاكم ميت رومني. عقدا اجتماعا جيدا. كان حوارا دافئا وجوهريا وأعلم أنه مرشح بقوة لوزارة الخارجية..إلى جانب بعض الأمريكيين المتميزين الآخرين.”