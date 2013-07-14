الحلقة الرابعة من مسلسل "بدون ذكر أسماء": معتمد يصمم على الزواج من نوارة، وعاطف ينجح في الثانوية العامة

كتب : شاهيستا شريف الأحد 14-07-2013 17:51

تبدأ أحداث الحلقة "الرابعة" من مسلسل "بدون ذكر أسماء" باللواء مجدي وهو يشرح لـ سعيد سبب شرائهم للحمير، ويقول أن هذه ستكون حمير حرب للمجاهدين في أفغانستان، وأنها ستكون أشبه بصفقة سلاح، وأن يتظاهروا بأنهم لا يعرفون بعضهم وأن التعامل كله سيكون عن طريق وسيط بينهم.

يتحاور معتمد مع الشيخ رشوان ويظهر لنا أن سبب عدم إطلاق معتمد لحيته هو عمله بفندق كبير يرفض أن يطلق موظفيه اللحية. ويعبر عن تمسكه بنوارة زوجة له، عنداً في أخيها وحباً فيها. فيقابل الشيخ شفيع "ربيع" الحلواني ويفاتحه مرة آخرى في موضوع زواج ابنته نوارة من معتمد ويوصف له أخلاق معتمد وأحواله المادية.

بينما يقابل أخيها عاطف الكابتن جمال ويطلب منه أن يعمل عنده أي شيء حتى لو يلم كور القدم. ثم ينجح بالثانوية العامة ويفرح أهله، ولكن لا تكمل فرحتهم عندما يعلمون بمجموعة (61%).

عندما يفاتح ربيع الحلواني أهله في موضوع زواج نوارة من عتمد، يثور عاطف ويتعارك مع أبيه فيقول له أنه عنده شقة ويعمل فني تكييف في فندق كبير ومقتدر مادياً، ويقول عاطف ام معتمد تصرفاته غريبة وأنه غير موافق علىا لزواج برغم موافقة أبيه، ويأخذان رأي نوارة فتقول أنها يجب أن تراه لأنها لا تعرف شكله. بعدها يأتي ربيع الحلواني مع شيخ لابنه ويطلب الشيخ من عاطف أن يؤذن مكانه لصلاة الفجر إذا لم يحضر الشيخ، مما يعصب عاطف.

ومرة آخرى نرى الفنانة نعناعة تذهب مخصوص في غير طريقها قبل الفرح حتى تلتقي بـ "مبسوطة" وتشتري منها كل الفل الذي معها وتدعي لها مما يرفع من معنويات "نعناعة".

يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.