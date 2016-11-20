أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فرنسا تعرب عن تضامنها مع الهند بعد حادث القطار

Google+ Print
فرنسا تعرب عن تضامنها مع الهند بعد حادث القطار فرنسا تعرب عن تضامنها مع الهند بعد حادث القطار

 

رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية – أرشيفية

أعربت فرنسا عن تضامنها مع السلطات الهندية بعد خروج قطار عن مساره، اليوم الأحد، بشمال الهند، ما أودى بحياة نحو 119 شخصا، وإصابة 150 آخرون، وفق حصيلة جديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال فى بيان له:” تلقينا ببالغ التأثر نبأ حادث القطار الذى كان يقوم برحلة من مدينة باتنا بشمال شرق البلاد إلى مدينة إندور بوسط الهند”.

وأضاف نادال، أن بلاده تعرب عن تعازيها لأقارب الضحايا فى تلك المأساة و تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان ناجون قد أكدوا أن القطار المكدس الذى تشغّله شركة حكومية خرج عن القضبان فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بينما كان أكثر من 500 راكب نائمين.

يذكر أن القطارات شائعة فى الهند ، التى تمتلك واحدة من أكبر شبكات للسكك الحديد فى العالم ، ويتنقل يوميا أكثر من 23 مليون راكب فى القطارات التى يبلغ عددها 11 ألف قطار فى البلاد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»