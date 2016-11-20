فرنسا تعرب عن تضامنها مع الهند بعد حادث القطار

أعربت فرنسا عن تضامنها مع السلطات الهندية بعد خروج قطار عن مساره، اليوم الأحد، بشمال الهند، ما أودى بحياة نحو 119 شخصا، وإصابة 150 آخرون، وفق حصيلة جديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال فى بيان له:” تلقينا ببالغ التأثر نبأ حادث القطار الذى كان يقوم برحلة من مدينة باتنا بشمال شرق البلاد إلى مدينة إندور بوسط الهند”.

وأضاف نادال، أن بلاده تعرب عن تعازيها لأقارب الضحايا فى تلك المأساة و تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان ناجون قد أكدوا أن القطار المكدس الذى تشغّله شركة حكومية خرج عن القضبان فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بينما كان أكثر من 500 راكب نائمين.

يذكر أن حوادث القطارات شائعة فى الهند ، التى تمتلك واحدة من أكبر شبكات للسكك الحديد فى العالم ، ويتنقل يوميا أكثر من 23 مليون راكب فى القطارات التى يبلغ عددها 11 ألف قطار فى البلاد.

أ ش أ