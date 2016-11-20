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ضبط 7 أطنان دقيق و408 أسطوانات بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

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ضبط 7 أطنان دقيق و408 أسطوانات بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية ضبط 7 أطنان دقيق و408 أسطوانات بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

>المنوفية – محمد فتحى – محمود شاكر

شنت مديرية بالمنوفية، عدة حملات تموينية بمراكز ومدن شبين الكوم، وبركة السبع، والسادات، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مستودع بوتاجاز بناحية كفر المصيلحة، وذلك لقيامه ببيع عدد 299 أسطوانة بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى، وتصرفه فى عدد 75 أسطوانة بوتاجاز، والتعدى على الموظف الموجود أثناء عمله بالإشراف على عملية التوزيع بالمستودع، وتحرير محضر جنح آخر ضد المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بناحية هورين بركة السبع، لقيامه بتجميع عدد 34 أسطوانة بوتاجاز بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء.

 

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدى بناحية الخطاطبة بكفر داود، لقيامه بتجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم قدرها 140 شيكارة دقيق بلدى وزن 50 كيلو جرام، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بهدف التربح مخالفا القانون.

 

 

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن الرقابة التموينية على السلع والمواد البترولية والمخابز وجميع الأسواق مستمر وبكثافة لمنع الغش التجارى، وجشع التجار حفاظا على مصلحة المواطن واستقرار الأوضاع.

 


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