إحالة ٢٤ من العاملين بوحدة صحية بسمنود للتحقيق

الغربية - عادل ضرة

أحال المحاسب رمضان عيد رئيس مدينة سمنود فى محافظة الغربية ٢٤ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية كفر العزيزية للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بالوحدة الصحية بالقرية، للوقوف على حسن سير العمل بالوحدة وبحث أى معوقات تعترض العمل بالوحدة وتبين أن هناك عجز فى جهاز التمريض ونقص فى أدوية المضادات الحيوية وكذلك عجز فى حقن الميزوسيبت الخاصة بتنظيم الاسرة كما تبين غياب 24 من العاملين بالوحدة عن العمل منهم ١٨طبيباً و٦ إداريين فقرر أحالتهم للتحقيق ورفع مذكرة للواء أحمد صقر محافظ الغربية.

فيما قام تامر محمد أبو النجا رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمتابعة عمل الحملة المشتركة بين جهاز النظافة بحى أول و حى ثان لإزالة كافة تراكمات القمامة المتواجدة خلف عمارات أبو شاهين بمنطقة حى أول وبجانبي العمارات حفاظا على نظافة البيئة والشكل الحضاري للمدينة

وأصدر رئيس المدينة تعليمات لـ سعد نصر مساعد رئيس المدينة لاعمال النظافة بضرورة تجهيز سيارات الشفط يوميا لانتشال مياه الصرف الموجودة على جانبى العمارات و مداخلها ورفع جميع أكوام القمامه من مداخل الشوارع و حول العمارات.

وأكد رئيس المدينة أنه سيعقد اجتماعا لتطوير العشوائيات بحضور أعضاء مجلس النواب و مسئولى المحافظة لمناقشة خطة تطوير المنطقة والتى ستقضى على جميع المشاكل خاصة بعد رصد حوالى 21 مليون لتطوير العشوائيات

كما شدد على ضرورة إبلاغ البيئة و الطب البيطرى بعمل حملات فى المنطقة لإزالة حظائر تربية الدواجن الموجودة فوق أسطح العمارات و عمل محاضر لأصحابها للحفاظ على البيئة و نظافة المنطقة