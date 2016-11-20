تجديد حبس 5 طلاب من الأزهر بتهمة تأسيس حركة "وكستونا" 15 يومًا

كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى رئيس نيابة الحوادث، اليوم الأحد، تجديد حبس 5 طلاب بجامعة الأزهر 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 46180 لعام 2016، المعروفة بتأسيس حركة "وكستونا" والتى تستهدف عودة الحراك الطلابى المسلح داخل الجامعات.

يذكر أن نيابة شرق القاهرة، حققت مع 37 متهمًا بالقضية خلال الفترة الماضية، وأمرت بإخلاء سبيل 28 منهم خلال الأيام الماضية، بعد أن أسندت إليهم تهمة تأسيس حركة "وكستونا" والدعوة للتظاهر فى 11 نوفمبر، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة لتعطيل الطرق العامة، والتحريض على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور.