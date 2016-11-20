القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم "عبد الله.ص.س" 39 سنة عاطل مقيم المحسمة القديمة دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى جناية والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات" والمتهم "أجود.م.ا" 38 سنة عاطل مقيم قرية الأبطال دائرة قسم القنطرة شرق مطلوب التنفيذ عليه فى جناية والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "مخدرات"، والمتهم"محسن.م.س" 51 سنة عاطل مقيم الدقى الجيزة مطلوب التنفيذ عليه فى جناية مركز الإسماعيلية والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "سيد.ح.ع" 31 سنة عاطل مقيم الشرابية القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى جناية والمحكوم عليه فيه بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "خالد.س.ص" 29 سنة، عاطل ومقيم بعين غصين دائرة مركز الإسماعيلية والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

كما تم ضبط المراقب الهارب "على.م.ا" 24 سنة عاطل مقيم تل البلد دائرة مركز التل الكبير والهارب فى قضية بتهمة "ترويج عملة مقلدة"، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.