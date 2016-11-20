رسميًا.. علاء ميهوب رئيسا للجنة الفنية بالأهلي

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، تعيين علاء ميهوب، نجم الفريق الكروى السابق، فى منصب رئيس اللجنة الفنية التى سيكون مهمتها إعداد تقارير وترشيح لاعبين للانضمام للفريق الأول ورفع توصيات للجنة الكرة من أجل إتمام بعض الصفقات، التى ترى أنها قد تكون مفيدة للأهلى، وتضم اللجنة كلا من علاء ميهوب رئيسا ومعه الأعضاء هشام حنفى وحمدى أبو راضى وناجى خليل ووسام صفوت “سيمو”.

وكان علاء ميهوب قد اجتمع بمحمود طاهر خلال الساعات الماضية، وعرض عليه تشكيل اللجنة وطبيعة عملها، وتم الاتفاق على بعض الأمور الخاصة فى المرحلة المقبلة.