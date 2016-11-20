برنارد ليفي: ماري لوبان قد تصبح رئيسة فرنسا

ترجمة – محمد صلاح الدين

قال الفيلسوف الفرنسي برنارد ليفي إن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ماري لوبان قد تفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأن الشعب قد فقد شغفه بقول السياسيين للحقيقة.

وبحسب صحيفة تليجراف البريطانية قال أحد أشهر المفكرين إن الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة قد تكون حالة أخرى في إثبات خطأ استطلاعات الرأي.

وقال ليفي “بالنسبة لحالة لوبان فإنه يظهر أنه من غير المحتمل فوزها في انتخابات الرئاسة، لكن فوزها وارد لأن الأفراد أصبحوا لا يركزون على السياسات ولكن أصبحوا يركزون بشكل أكبر على الشخصية”.

وتجرى انتخابات الرئاسة الفرنسية عبر جولتين الأولى 24 أبريل و الثانية في 7 مايو من عام 2017.