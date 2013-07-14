الحلقة الخامسة من "القاصرات" .. هروب رباب وأمينة بمساعدة رشاد

كتب : منى السداوي منذ 24 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة، من مسلسل "القاصرات"، اعتراف رباب، لأمينه، التي تلعب دورها الطفلة "منة عرفة"، بحبها لرشاد.

تدور أحداث الحلقة حول اكتشاف "عطر"، اختفاء زوجتي عبدالقوي ، واخفاءها الأمر عليه، قائله له إنها أرسلتهما إلى أهلهما.

تبحث "عطر" عن الفتاتين، في الوقت الذي تأتي فيه شاديه لإخبارها عن مكانهما.

مسلسل "القاصرات"، من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني، وداليا البحيري، وعايدة رياض، ونهال عنبر، والطفلة منة عرفة، وملك زاهر، ومي الغيطي، وحنان عادل.