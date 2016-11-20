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الصحة: إصابة 139 تلميذًا باشتباه تسمم غذائي في «أبو حمص» بالبحيرة

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الصحة: إصابة 139 تلميذًا باشتباه تسمم غذائي في «أبو حمص» بالبحيرة الصحة: إصابة 139 تلميذًا باشتباه تسمم غذائي في «أبو حمص» بالبحيرة

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 139 تلميذ من مدرسة كوم القناطر الإبتدائيه بمركز أبوحمص، بمحافظة البحيرة، باشتباه تسمم غذائي، وأن جميعهم خرجوا من المستشفيات.

وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إنه تم نقل 46 تلميذ إلى مستشفى أبوحمصن فيما تم نقل 31 تلميذ إلى مستشفى دمنهور التعليمي، بمشاركة 10 سيارات إسعاف، بينما تم نقل 62 تلميذ إلى المستشفيات عن طريق ذويهم.

وأوضح عثمان أن التلاميذ كانت تعاني من آلام بالبطن، وأنهم تلقوا العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة، وجميعهم خرجوا من المستشفيات.

وأشار إلى أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل فريق من الطب الوقائي بالمديرية إلى موقع الحادث، حيث تم أخذ عينات من مياه الشرب والوجبات المدرسية، وإرسالها إلى المعامل المركزية، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها.

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