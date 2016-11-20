حملة الماجستير يتظاهرون أمام جهاز التنظيم والإدارة للمطالبة بالتعيين

كتب إسلام سعيد

تظاهر العشرات من حملة الماجستير 2015، مساء اليوم الأحد، أمام جهاز التنظيم والإدارة للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

وقال محمد حسين، أحد المتظاهرين من حملة الماجستير: "إن مجلس الوزراء أرسل خطابا لوزارة التخطيط بوضع رؤية لتوزيعنا على الجهات الحكومية طبقا للأماكن الشاغرة فى الجهات الحكومية، لكن هناك مماطلة وتعتيما متعمدا من قبل المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة فى الرد على هذا الخطاب".

وأضاف حسين لـ"اليوم السابع": "نحن ننتوى الاعتصام إلى أن يتم الرد من رئيس جهاز التنظيم والإدارة على خطاب مجلس الوزراء بشأن التعيين".