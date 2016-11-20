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انطلاق أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء العدل العرب.. الثلاثاء

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انطلاق أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء العدل العرب.. الثلاثاء انطلاق أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء العدل العرب.. الثلاثاء

>كتب مصطفى عنبر

يعقد مجلس وزراء العدل العرب اجتماعات الدورة الـ32 للمجلس بعد غد الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجارى.

ويتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات المتصلة بمجال عمل مجلس وزراء العدل، وفى مقدمته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، إلى جانب عدد من مشاريع الاتفاقيات فى مجال نقل الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار فيها، وعدد من القوانين الاسترشادية المتصلة باختصاص عمل وزارات العدل فى الدول العربية.

ويستعرض الوزراء التحضيرات لعقد اجتماع مشترك بين مجلسى وزراء العدل ووزراء الداخلية، والصيغة المقترحة لإنشاء لجنة مشتركة للمجلسين على مستوى الوكلاء لتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات فى عمل المجلسين.


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