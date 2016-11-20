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«الشوبكي» يتهم مرتضى منصور بالسب والقذف

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«الشوبكي» يتهم مرتضى منصور بالسب والقذف «الشوبكي» يتهم مرتضى منصور بالسب والقذف

عمرو الشوبكي

تقدم المحامي محمد عبد العزيز والي، مدير مكتب عصام الإسلامبولي، وكيلًا عن النائب البرلماني عمرو الشوبكي، بشكوتين إلى رئيس نيابة أول أكتوبر ضد مرتضى أحمد منصور، بشأن الحلقة المذاعة بتاريخ 19 اغسطس 2016 في برنامج «إنفراد» بقناة العاصمة، وحلقة بتاريخ 21 أغسطس المذاعة على قناة المحور ببرنامج «90 دقيقة»، مع الاعلامية إيمان عز الدين، لما كان بهما من عبارات وألفاظ تشكل جريمة سب وقذف يعاقب عليها القانون، بحسب نص الشكوى.

وحملت الشكوتين أرقام 2393 و 2394 لسنة 2016 إداري ثالث، أول أكتوبر، وجاء بالشكوى الأولى أن الحلقة تضمنت أخبار كاذبة مع سوء القصد وشملت سبا يتضمن خدش للشرف والاعتبار وقد رُددت هذه العبارات من قبل مرتضى أحمد منصور حيث قال “نفايات الشوبكي اللي بتتحرك دلوقتي في كل مكان” لا وفعلا وإشارة بقناة العاصمة، والمذاع على الهواء وتم مشاهدته أمام جميع مشاهدين البرنامج في وخارجها.

كما جاء بها أن ذلك جاء بعد تقدم الشوبكي بدعوى ضد أحمد مرتضى منصور نجل المشكو في حقه بخصوص القضية رقم 75 لسنة 85 قضائية الذي صدر الحكم فيها بإسقاط عضويته لصالح الدكتور عمرو الشوبكي وتصعيده بدلًا من أحمد مرتضى منصور على مقعد دائرة الدقى والعجوزة.

وأضافت الشكوي أن منصور تفوه بعبارت أخرى من شأنها الحط من كرامة الشوبكي مثل” ده مكتسحك يا بتاع أمريكا، أحمد خلص عليك”، حسبما جاء بنص الشكوي، مضيفة أنه بعدما تقدم من عبارات وألفاظ تكون سبا وقذفا لاسناده أمورا لو صحت لأوجبت عقابا من أسندت إليه وأوجبت احتقاره بين أهله، وأن الشوبكي قد وقعت فى حقه إهانة بالاشارة والقول والتهديد وكل هذه الامور معاقب عليها بقانون العقوبات بالمواد ” 302، 303، 305، 306، مكرر أ” من قانون العقوبات.

وألتمس الشوبكي في نهاية الشكوتين بتحريك الدعوى العمومية والتحقيق فيها عملًا بنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وتم إرفاق «سي دي» مع الشكوى تحتوى على الحلقة وما نشر عبر المواقع الالكترونية والتوكيل الخاص بالشوبكي لعصام الإسلامبولي.

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