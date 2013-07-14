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الحلقة الخامسة من "لن أطلب الطلاق ": حنان تساند نوال أثناء إجراء عملية "سندس"

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الحلقة الخامسة من "لن أطلب الطلاق ": حنان تساند نوال أثناء إجراء عملية "سندس" الحلقة الخامسة من "لن أطلب الطلاق ": حنان تساند نوال أثناء إجراء عملية "سندس"

كتب : سارة محمد منذ 9 دقائق

تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل "لن أطلب الطلاق"، استعداد سندس، ابنة عبد الله، لإجراء عملية جراحية، حتى تستطيع المشي، وتطلب حنان، السفر لمساندة أخت خالد، ولكنه يرفض، فتطلب حنان الطلاق من زوجها.

وفي مشهد آخر، يظهر يوسف، وهو يبكي خوفا من طلاق أمه وأبيه.

وتدخل سندس غرفة العمليات لإجراء الجراحة ،وتتصل نوال بأخيها لتطلب منه أن يسافر إليها، ولكنه يخبرها أنه سيرسل زوجته حنان بدلًا منه.

"لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان، وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة سحر حسين، وهدى حسين، وإبراهيم الحربي، وخالد أمين، وفهد البناي، وحلا الترك، وهنادي الكندري، وأزهار الحلواجي.

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