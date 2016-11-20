لماذا تم تخصيص اليوم العالمي للطفل؟

عزيزتي الأم، لا تقعي في الخطأ الذي يتوقعه الأخصائيون والتربويون وهو أن تخصيص يوماً للطفل يعني أن يستغله الطفل لكي يبالغ في دلاله ويقع في الأخطاء ولا يعرف ما عليه من واجبات، ولكن يجب أن يعرف أن هناك دوافع دعت العالم لتخصيص هذا اليوم ويجب أن يتعرف من خلالك على أهمها.

" سيدتي نت" جمعت لك هذه المعلومات بخصوص اليوم العالمي للطفل ومهمتك عزيزتي الأم هو توصيلها للطفل بلغتك، وبأسلوبك :

• أوصت الأمم المتحدة بتخصيص يوماً عالمياً للطفل في العام 1954

• اهتم الإسلام بالطفل قبل إهتمام الأمم المتحدة ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم قواعد لتربية الطفل ومراعاة حقوقه قبل أكثر من 1400 سنة.

• يختلف الاحتفال بيوم الطفل في العالم، وعادة ما يتم الاحتفال به في الدول العربية في يوم 20 نوفمبر ولكن هناك دولاً تحتفل به في تواريخ أخرى مثل الأول من يونيو كل عام مثلاً وكذلك تحتفل به تونس في شهر يناير من كل عام.

• خصص يوم الطفولة العالمي كيوم للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.

• أقرت الأمم المتحدة عدة حقوق للطفل وافقت عليها معظم دول العالم ماعدا الدول الإسلامية التي تحفظت على ما يخص احترام حرية المعتقد الديني، فيجب على الوالدين وحسبما أقر الإسلام أن يعلما طفلهما تعاليم الإسلام منذ صغره ولا يتركانه لأهواء الغواية.