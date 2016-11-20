كيف تتعاملين مع الحمل المتكرر

قد لا يتجاوز عمر ابنك الـ 4 أشهر لكنك تتفاجئين بحمل آخر، فهل يؤثر ذلك على صحتك وصحة جنينك؟ د.إنتصار راغب الطيلوني، استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدِّة، يجيبك عن هذا التساؤل:

كان من الأفضل أن تتركي فترة مناسبة بين الحمل والآخر؛ حتى تعيدي اتزان الأملاح والمواد العضويَّة في جسمك التي استفاد منها حملك الأول، وفترة سنتين بين الحملين تعتبر فترة جيدة

وبما أنك حملت بعد فترة قصيرة توقفي عن الرضاعة؛ لأنها قد تثير عضلة الرحم وابدئي بأخذ المواد العضويَّة المهمَّة، ولا بد أن تحتاطي، فإذا كانت ولادتك الأولى قيصرية، فالجرح الداخلي في الرحم قد يكون ضعيفاً، وستحتاجين إلى ولادة قيصرية أخرى.

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