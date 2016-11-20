الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل قرابة 24 ألف طفل منذ بدء النزاع

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 23 ألفا و800 طفل منذ بدء النزاع في البلاد في مارس 2011.

وذكرت الشبكة، في تقريرها الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل بعنوان “البراءة الدامية”، أن أكثر من 20 ألفا و600 طفل قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما تم اعتقال أكثر من 11 ألف طفل منذ بداية الحرب، ما زال 3 آلاف منهم قيد الاعتقال.

وحمّلت الشبكة، حسبما أوردت قناة “العربية الحدث” الإخبارية، النظام السوري وحلفاءه مسؤولية 94% من المآسي التي يواجهها أطفال سوريا منذ بدء النزاع.

وأشارت إلى أن 2.5 مليون طفل (نحو 40% من أطفال سوريا) خرجوا من التعليم، وأن أكثر من 160 ألف طفل ولدوا في مخيمات لجوء، كثير منهم بدون أوراق ثبوتية حتى الآن.

أ ش أ