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علوم الإسكندرية تمنح درجة الدكتوراة والماجستير لـ 6 باحثين

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علوم الإسكندرية تمنح درجة الدكتوراة والماجستير لـ 6 باحثين علوم الإسكندرية تمنح درجة الدكتوراة والماجستير لـ 6 باحثين

>الإسكندرية – أسماء على بدر

وافق مجلس كلية العلوم جامعة الإسكندرية على منح درجة الدكتوراه فى العلوم بنظام الساعات المعتمدة لـ د. أمانى أنور مصطفى عبدالغنى قسم الكيمياء، كما قرر المجلس ذاته منح درجة الماجستير فى العلوم بأقسام الكلية المختلفة لعدد 5  من الباحثين بالكلية ومن خارجها.

 

وقال بيان الكلية اليوم، إن المجلس وافق على قبول الهدية المقدمة للكلية من أ.د. شريف صلاح الدين نافع - الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء وهى عبارة عن عدد 7 أجهزة Multimeter  فى حدود مبلغ 3150 جنيها.

 

كما وافق المجلس أيضا على قبول الهدية المقدمة لمعمل الفيزياء الإشعاعية بالكلية من مجموعة الفيزياء الإشعاعية وهى عبارة عن عدد 5 مكبر نبضات لكواشف جاما الوميضية بقيمة إجمالية 1,832.70 جنيه استرلينى ما يعادل مبلغ 23,371.40جنيه.

 

 كما وافق المجلس أيضا على قبول الهدية المقدمة للكلية من الدكتور أسامة محمد مختار الشاذلى الباحث الرئيسى لمشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى توليد الطاقة الشمسية وهى عبارة عن أجهزة الطاقة الشمسية بقيمة إجمالية مبلغ 1,241,605 جنيه، كما وافق المجلس أيضا على قبول الهدية المقدمة للكلية من شركة الإسكندرية للبترول وهى عبارة عن7,097.8 جرام من الزئبق الخام  فى حدود مبلغ17,744.50 جنيه.

 

 

 

 


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