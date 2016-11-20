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الأمم المتحدة تحذر من تراجع اقتصاد جنوب السودان بسبب استمرار القتال

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الأمم المتحدة تحذر من تراجع اقتصاد جنوب السودان بسبب استمرار القتال الأمم المتحدة تحذر من تراجع اقتصاد جنوب السودان بسبب استمرار القتال

الأمم المتحدة _ أرشيفية

حذرت مبعوثة الأمم المتحدة لجنوب السودان إلين لوى اليوم الأحد من أن استمرار تراجع الدولة التى عمرها خمسة أعوام بالإضافة إلى تواصل القتال جعلاها على شفا صراع أهلى واسع النطاق.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن لوى قوله خلال تصريحات صحفية، فى نيويورك ” أن الوضع يمكن أن يجعل من شبه المستحيل تحقيق التوحد الوطنى “.
> وحذرت من أن تدهور الاقتصاد والصراع الذى ينتشر على نحو متزايد مع زيادة النغمات العرقية، قد يؤدى إلى انزلاق البلاد صوب انقسامات أعظم والسقوط فى بؤرة حرب أهلية واسعة النطاق، وقالت /النتيجة أن تحقيق الوحدة الوطنية يكون شبه مستحيل .

يذكر أن دولة جنوب السودان استقلت عن جمهورية السودان فى 2011 .. وتفجرت حرب فى الدولة الناشئة عام 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائبه السابق ريك مشار.

ووقع الطرفان اتفاق سلام فى 2015 لكنهما أخفقا فى الالتزام به واندلع القتال مجددا بينهما فى جوبا فى يوليو، الأمر الذى دفع مشار للفرار بعد أسابيع فقط من عودته للعاصمة جوبا .

أ ش أ

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