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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف المكثف على شرق حلب إلى 300 قتيل

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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف المكثف على شرق حلب إلى 300 قتيل ارتفاع حصيلة ضحايا القصف المكثف على شرق حلب إلى 300 قتيل

حلب _ أرشيفية

أكدت إدارة الدفاع المدني في مدينة حلب شمال غربي سوريا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف المكثف على شرق المدينة إلى نحو 300 قتيل، وأكثر من 950 جريحا ومفقودا، خلال الخمسة أيام الأخيرة من القتال.

وأشارت قناة “العربية الحدث” إلى أن كل المستشفيات في شرق حلب المحاصر والخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية أصبحت خارج الخدمة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بارتفاع عدد القتلى في مدينة حلب إلى 176 شخصا خلال الخمسة أيام الماضية.

يأتي ذلك في إطار استئناف الجيش السوري وحلفائه العمليات العسكرية في شرق حلب، بعد توقف دام نحو 3 أسابيع، من خلال الضربات الجوية المكثفة والعمليات البرية ضد مواقع مقاتلي المعارضة على الخطوط الأمامية للمناطق المحاصرة.

أ ش أ

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