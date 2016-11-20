أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القوات العراقية تشتبك بشكل متقطع مع «داعش» في الموصل

Google+ Print
القوات العراقية تشتبك بشكل متقطع مع «داعش» في الموصل القوات العراقية تشتبك بشكل متقطع مع «داعش» في الموصل

القوات العراقية – أرشيفية

سمع دوي اشتباكات متفرقة اليوم الأحد (20 نوفمبر) في حي التحرير بالموصل مع محاولة قوات النخبة العراقية إحكام قبضتها وتطهير الحي تماما من مقاتلي تنظيم داعش المتشدد.

وتوغلت قوات مكافحة الإرهاب في حي التحرير الواقع على التخوم الشرقية لمدينة الموصل يوم الجمعة (18 نوفمبر ).

وجابت مدرعات من طراز هامفي شوارع الحي اليوم الأحد (20 نوفمبر) مع سماع دوي إطلاق النار في شوارع على مقربة من وجود قوات مكافحة الإرهاب. كما شوهدت أعمدة الدخان عن بعد.

وقال قائد في قوات مكافحة الإرهاب “هسا حاليا في حي التحرير .. وحي القاهرة أمامه. التقدم وعملية التطهير سارية حسب الخطة المعدة .. وبتمشي بسلاسة. وإن شاء الله بنكمل الواجب اليوم للصفحة اللي إحنا محدديها. بعدها رح ننطلق إلى تحرير أحياء أخرى. المواطنين يشعرون بالأمان.”

ومع عدم وجود مياه أو غذاء قال بعض المدنيين إنهم خائفون من القتال واختاروا ترك منازلهم.

وقال أحد السكان ويدعى أبو عمار “والله إحنا السبس ماي ما عندنا .. والمواد .. الخوف والقتل والأطفال والله .. الحالة النفسية تعبانة .. وما نعرف نبقى نطلع ما نعرف والله محتارين. نطلع ع المخيم نبقى هنا ما نعرف. حاليا إحنا محصورين لا ماي لا مواد لا .. كل شي ما عندنا.”

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا