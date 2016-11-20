القوات العراقية تشتبك بشكل متقطع مع «داعش» في الموصل

سمع دوي اشتباكات متفرقة اليوم الأحد (20 نوفمبر) في حي التحرير بالموصل مع محاولة قوات النخبة العراقية إحكام قبضتها وتطهير الحي تماما من مقاتلي تنظيم داعش المتشدد.

وتوغلت قوات مكافحة الإرهاب في حي التحرير الواقع على التخوم الشرقية لمدينة الموصل يوم الجمعة (18 نوفمبر ).

وجابت مدرعات من طراز هامفي شوارع الحي اليوم الأحد (20 نوفمبر) مع سماع دوي إطلاق النار في شوارع على مقربة من وجود قوات مكافحة الإرهاب. كما شوهدت أعمدة الدخان عن بعد.

وقال قائد في قوات مكافحة الإرهاب “هسا حاليا في حي التحرير .. وحي القاهرة أمامه. التقدم وعملية التطهير سارية حسب الخطة المعدة .. وبتمشي بسلاسة. وإن شاء الله بنكمل الواجب اليوم للصفحة اللي إحنا محدديها. بعدها رح ننطلق إلى تحرير أحياء أخرى. المواطنين يشعرون بالأمان.”

ومع عدم وجود مياه أو غذاء قال بعض المدنيين إنهم خائفون من القتال واختاروا ترك منازلهم.

وقال أحد السكان ويدعى أبو عمار “والله إحنا السبس ماي ما عندنا .. والمواد .. الخوف والقتل والأطفال والله .. الحالة النفسية تعبانة .. وما نعرف نبقى نطلع ما نعرف والله محتارين. نطلع ع المخيم نبقى هنا ما نعرف. حاليا إحنا محصورين لا ماي لا مواد لا .. كل شي ما عندنا.”

أ ش أ