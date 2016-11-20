تخلصى من سلس البول بالخيار والبرتقال.. وابعدى عن القهوة

كتبت أمنية فايد

تعانى بعض السيدات من فرط نشاط المثانة والمعروف باسم "سلس البول"، وتكمن هذه المشكلة فى عدم القدرة على الإمساك بالبول عند الضحك أو العصبية، وهو ما يضعهن فى مواقف محرجة وهم خارج المنزل.

يقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" مجموعة من الأطعمة التى تساعد فى علاج "سلس البول" لحل المشكلة، بالإضافة إلى الأطعمة التى تزيد من مرض "سلس البول".

أوضح الأطباء فى تقرير الموقع البريطانى أن هناك تمرينا يمكن القيام به لتدريب المثانة على الاحتفاظ بالبول والتقليل من حالات "سلس البول"، يبدأ التمرين بالذهاب كل ساعة إلى "المرحاض" سواء كنت بحاجة لذلك أو لا لمدة أسبوع، ثم إضافة نصف ساعة عليها فى الأسبوع الذى يليها وتستمر هكذا حتى تصل المدة 3 ساعات، وهذا التدريب يقلل من حساسية المثانة.

وأشار التقرير إلى أن سلس البول عند النساء فى الأغلب يحدث عند الضحك الكثير أو السعال والعطس، وغالبا ما يحدث لديهن بعد فترة انقطاع الطمث بسبب ضعف عضلات المثانة نظرا لفقد قوتها ومرونتها.

وهناك مجموعة من الأطعمة تساعد فى علاج "سلس البول".. وهى..

1.

الخيار..

يعتقد الغالبية أن الخيار يوفر الماء للجسم فقط، ولكنها تحتوى أيضا على المواد الغذائية القيمة التى تسمى "السليكا" وهى أحد المواد الداعمة لأنسجة المثانة بسبب عوامل الالتهابات المضادة، وهناك وجبات أخرى تحتوى على نفس المادة وهى اللوز، الفول السودانى، بذور عباد الشمس وبذور الكتان.

2.

فيتامين C..

علينا التأكد من تناول كميات كافية من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين C، لأنها تحافظ على الكولاجين الهام لمرونة الجلد والداعم لأنسجة المثانة والمهبل.

3.

الخضروات الورقية..

تناول الكثير من الخضروات الورقية الخضراء مثل اللفت، الكرنب، البروكلى، السبانخ وغيرها يمد الجسم بالماغنسيوم الذى يساعد عضلات المثانة على التماسك والحد من "سلس البول".

4.

الأطعمة الطازجة..

اكتشف الباحثون أن مادة "السبيكا" المتوفرة فى الأطعمة الطازجة مثل الجزر، التفاح، البصل، القرع، الأسماك، اللوز، وحبوب القمح الكاملة تعم لعلى تقوية أنسجة المثانة.

ومن جانب آخر حذر الأطباء فى التقرير من الأشياء التى تزيد من مشكلة "سلس البول"

وهى..

1.

مشروبات الكافيين..

وتعمل مادة الكافيين على در البول تلقائيا وهو ما يزيد من مشكلة "سلس البول" نظرا لزيادة نشاط المثانة.

2.

الأطعمة السكرية والحلويات..

كشفت مجموعة من الدراسات أن الأطعمة السكرية تزيد من حالات "سلس البول"، نتيجة لضعف عضلات المثانة وعدم قدرتها على الاحتفاظ به.

3.

التوابل الحارة..

الأطعمة الحارة تعمل على تهييج المثانة مما يؤدى إلى تسرب البول وهو ما يزيد من مشكلة "سلس البول".