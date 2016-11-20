سموحة يختار 18 لاعباً لمواجهة الداخلية

محمد الجزار

استقر حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على السفر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق 48 ساعة قبل لقاء الداخلية المهم والمرتقب والمقرر له الثلاثاء على ملاعب العباسية ضمن مباريات الأسبوع العاشر.



> واختار طولان 18 لاعباً لدخول المعسكر وهم: المهدى سليمان ومحمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ورجب بكار، أيمن أشرف، عمر سعد، ياسر إبراهيم، نصر رمضان، مانجه، حمص، المنوفى، إسلام محارب، حسام حسن، محمود السيد، مالو باتريك، أحمد تمساح، أحمد حسن مكى، حسام باولو، وأحمد رؤوف.

ويغيب عن اللقاء السيد فريد للإصابة، وهانى العجيزى ومحمود فتحى وبانو دياورلأسباب فنية.