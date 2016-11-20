أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

سموحة يختار 18 لاعباً لمواجهة الداخلية

Google+ Print
سموحة يختار 18 لاعباً لمواجهة الداخلية سموحة يختار 18 لاعباً لمواجهة الداخلية

>محمد الجزار

استقر حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على السفر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق 48 ساعة قبل لقاء الداخلية المهم والمرتقب والمقرر له الثلاثاء على ملاعب العباسية ضمن مباريات الأسبوع العاشر.


> واختار طولان 18 لاعباً لدخول المعسكر وهم: المهدى سليمان ومحمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ورجب بكار، أيمن أشرف، عمر سعد، ياسر إبراهيم، نصر رمضان، مانجه، حمص، المنوفى، إسلام محارب، حسام حسن، محمود السيد، مالو باتريك، أحمد تمساح، أحمد حسن مكى، حسام باولو، وأحمد رؤوف.

ويغيب عن اللقاء السيد فريد للإصابة، وهانى العجيزى ومحمود فتحى وبانو دياورلأسباب فنية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365