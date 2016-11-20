الشيخة فاطمة : دور مهم للمرأة الإماراتية في قطاع الطاقة النووية

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. أن المرأة الإماراتية تؤدي دوراً بالغ الأهمية في قطاع الطاقة النووية بالدولة وتشغل مناصب مهمة على مختلف المستويات.

وقالت سموها بمناسبة استضافة الدولة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العالمي السنوي لمنظمة المرأة في الطاقة النووية " WiN " والتي تنطلق غدا في أبوظبي تحت رعاية سموها .. إن هذا المؤتمر يوفر منصة مثالية لتعزيز دور المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة النووية بالدولة وتشجيع الجيل الجديد من النساء الراغبات بالمساهمة في مستقبل العالم على المشاركة بشكل فعال.

وأضافت سموها .. " أنه لمن دواعي فخرنا أن تكون الإمارات أول دولة تحظى بشرف استضافة هذا المؤتمر من منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه قال المهندس محمد ابراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.. إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتشرف باستضافة هذا المؤتمر العالمي لمنظمة المرأة في الطاقة النووية ..

مشيرا إلى انه باعتبارنا من المؤسسات الرائدة في برنامج الطاقة النووية السلمية بدولة الإمارات فقد اعتمدنا دائما نهجا حيويا لتشكيل قوة عاملة متنوعة من حيث الجنسيات والمعارف والمهارات والخبرات.

وأشار إلى أن النساء يشكلن نسبة مهمة وجوهرية من إجمالي طاقم العمل في المؤسسة ويشغلن مجموعة متنوعة من المناصب ففيهن مهندسات الطاقة النووية ومديرات المشاريع وموظفات الدعم .. لافتا إلى أن مهمة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في توفير طاقة النووية آمنة وموثوقة ومستدامة وصديقة للبيئة لشبكة الكهرباء بدولة الإمارات .. تسهم في دعم التنمية والتنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للعمالة الماهرة من أبناء الدولة ".

وأعرب الحمادي عن ثقته بأن الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العالمي السنوي لمنظمة المرأة في الطاقة النووية ستوطد بشكل أكبر العلاقات القوية التي تربطنا بالمجتمع الدولي .. وستلهم مزيدا من النساء الإماراتيات للسعي وراء الفرص المتاحة في هذا القطاع لبدء مسيرة مهنية مجدية في مجال تطوير وتطبيق استخدامات الطاقة النووية السلمية في الإمارات.

وقال محمد ساحوه السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة نواة للطاقة .. إن الشركة تتشرف أن تكون جزءا من فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العالمي السنوي لمنظمة المرأة في الطاقة النووية الذي ترعاه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ويجمع نخبة من أبرز المهنيين المختصين في الطاقة النووية في منصة واحدة لتبادل المعارف والتواصل وبناء العلاقات للتعاون في المستقبل.

وأشار إلى أن هذا النهج الدولي للمؤتمر يعكس الهدف الرئيسي لشركة نواة المتمثل ببناء قوة عمل متنوعة قادرة على تشغيل محطات براكة للطاقة النووية والمحافظة عليها آمنة.. وتعتبر النساء جزءا أساسيا في هذا التوجه نحو التنويع ويمثلن حاليا 20 % من القوى العاملة في الشركة".

وأكد السعي لتحقيق مكانة عالمية كأحد أفضل مشغلي الطاقة النووية السلمية كما نطمح لأن نكون جهة العمل المفضلة في دولة الإمارات.

من جانبها .. أعربت الدكتورة سي مون بارك رئيسة منظمة المرأة في الطاقة النووية عن تقديريها العميق لدولة الإمارات على التقدم الذي أحرزته على مستوى أجندة الطاقة النووية وعلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مواجهة التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط.

ويجمع مؤتمر منظمة المرأة في الطاقة النووية بأبوظبي خبراء رئيسيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا المحورية وضمان الاستدامة على المدى الطويل.. ويهدف المؤتمر - الذي تستمر فعالياته حتى 23 نوفمبر الجاري - إلى إبراز إنجازات المرأة وإلهامها في كافة جوانب الطاقة النووية السلمية بما في ذلك قطاعي الطاقة والرعاية الصحية.

وتتربع النساء اللواتي يعملن في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها على موقع الصدارة في قطاع الطاقة النووية بالمنطقة وتحرص كلتا الشركتين على تطوير ودعم موظفيها من العنصر النسائي.