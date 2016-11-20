مفاجأة: عادل إمام يرفض العودة للفضائيات المصرية

بعد زيارة الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة المطولة للفنان عادل أمام، تردد على نطاق واسع أن الزعيم سيعود للفضائيات المصرية بموسم دراما رمضان 2017، مع مسلسله الجديد "عفاريت عدلي علام"، وانه بصدد توقيع عقد عرضه حصرياً على شبكة قنوات ONTV، ولكن الشركة المنتجة للمسلسل نفت تماماً كل هذه الأنباء وأكدت تمسك الزعيم بمواصلة رحلة النجاح مع شبكة قنوات MBCمصر.

مصدر مطلع داخل شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "عفاريت عدلي علام"، أكد أن عادل أمام لن يعود للفضائيات المصرية، خاصة وأنه أعماله تحظى برعاية خاصة داخل شبكة قنوات MBCمصر، وسيتم بدء التصوير شهر ديسمبر القادم، بعد الانتهاء من استكمال فريق العمل بالتنسيق مع المؤلف الكاتب يوسف معاطي والمنتج تامر مرسي، والمخرج رامي إمام، الذي يعكف حالياً على التحضير لمراحل التصوير .

يذكر أن شبكة قنوات MBC مصر، انفردت خلال السنوات الماضية بعرض كل الأعمال الدرامية التي قدمها عادل إمام، بدايةً من مُسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ثم "العراف" و"صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم"، وعرضت له العام الجاري مسلسل "مأمون وشركاه"، من بطولة لبلبة ومصطفى فهمي وخالد سرحان وشيرين وخالد سليم وتامر هجرس وريم مُصطفى وهنا الزاهد.