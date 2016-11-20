لماذا هددت مصممة الأزياء منال عجاج قناة mtv برفع دعوة قضائية؟

نشرت مصممة الأزياء منال عجاج فيديو مأخوذًا من نشرة أخبار قناة الــ mtv حيث إن النشرة تحدثت عن مصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس وكم كان عرضه مبهرًا وهناك إبداع بالتصاميم، بينما الصور والفيديو الذي نشر كان من عرض المصممة منال عجاج، وبتصريح خاص لموقع سيدتي قالت عجاج بأنه من المعيب أن ينسب نجاح شخص لشخص آخر، وهذا الخطأ يجب على القناة أن تقدم اعتذارًا عنه، وأنا قد تواصلت معهم ولكن دون جدوى؛ لذلك سألجأ للقضاء، وعندما سألناها إن كانت توجه الاتهام للمصمم فؤاد سركيس بأنه هو من أعطاهم الفيديو ونسبه له، قالت: من المؤكد أنه لايعلم بهذا، والخطأ خطأ محطة وليس هو.