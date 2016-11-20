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عامر العلي في بقعة ضوء للمرة الأولى.. والسبب!

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الإثنين 21-11-2016 17:05

أعلن الفنان عامر العلي عن مشاركته لهذا العام بالجزء الثالث عشر من بقعة ضوء، وعلى الرغم من أن العمل قد صور 12 جزءًا من قبل إلا أن هذه المشاركة هي الأولى له بها، والذي قال عنها بتصريح خاص لسيدتي: «لم تكن هناك فرصة للمشاركة في الأجزاء السابقة وعندما أتت الفرصة وافقت عليها؛ لأنني أشعر بأن هذا العمل هو بمثابة امتحان للفنان، وفرصة ليقوم بعدة كاركترات من خلال سكتشات صغيرة، وإذا نجحت هذه الكاركترات فمن الممكن أن تستثمر بأعمال أخرى، كما حدث من قبل بعدة أعمال مثل ضيعة ضايعة.

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سيدتي