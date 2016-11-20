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نورا العايق تدخل التحدي من خلال أصعب شخصية فما هي؟

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الإثنين 21-11-2016 17:01

بدأت الفنانة نورا العايق تصوير دورها في المسلسل الاجتماعي «مذكرات عشيقة سابقة»، للمخرج هشام شربتجي، تجسد نورا في العمل شخصية «وفاء» وهي إحدى أكثر شخصيات العمل صعوبة وفقاً لما ذكره كل من المخرج والكاتبة، وهي مزيج بين الظلم الاجتماعي والقهر، بين الضعف والانكسار والخيبة والخوف والقلق، لكن العايق اعتادت في أعمالها السابقة على تأدية مختلف الأدوار المتنوعة شكلاً ومضمونًا وأكثرها صعوبة وتعقيدًا وهذا ما أثبتته بعدة أدوار سابقة لها، وتبدو رهانًا ناجحًا لتكون إحدى أبرز النجمات في الموسم الدرامي.

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سيدتي