هل ستكون مريم أوزيرلي بطلة مسلسل كينان أميرزالي الجديد؟

عمان_ سميرة حسنين

بعد أن نفى الممثل التركي كينان أميرزالي أوغلو وجود مشروع مسلسل جديد تشاركه زوجته الممثلة سنيم كوبال بطولته، أكّد أنه لا يمانع في ظهورهما معاً في عمل واحد إن وجدا النص المناسب على غرار الممثلين الزوجين بيرغوزار كوريل وخالد آرغنش بطلي المسلسل التاريخي الجديد "أنت وطني" الذي احتلت حلقته الثالثة المركز الأول في "الرايتنغ" متفوقاً على "الشجاع والجميلة" الذي احتل بحلقته الأولى المركز الثالث لعرضهما في يوم واحد هو يوم الخميس.

من جهة ثانية، تمّ تأكيد ترشيح الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام لبطولة مسلسل كينان بعد نيله قسطاً طويلاً من الراحة قضاه مع عروسه.

ومن المفترض أن تقوم شركة القمر للإنتاج الفني ومالكها المنتج الشاب كريم شاتاي بإنتاج المسلسل.

من جهتها، لم تبدِ أوزرلي موافقتها أو رأيها بالعرض المقدم لها بعد، ويرجّح البعض رفضها بطولة المسلسل لكونها باتت أكثر تردداً وخوفاً من الدراما التلفزيونية إثر فشل مسلسلها الأخير "ملكة الليل" مع مراد يلدريم قبل أن يتم موسمه الأول، وتحميل البعض لها مسؤولية فشله لتغييرها السيناريو والكتاب أكثر من مرة.

وكانت مريم قد رفضت في آخر لحظة بعد موافقتها المبدئية الإنضمام كضيفة شرف إلى الموسم الثاني من المسلسل التركي "قطاع الطرق لا يحكمون العالم".

من جهتها، كانت فهرية أفجين أول من رشحت لبطولة مسلسل كينان أميرزالي أوغلو الجديد، لكنها رفضت جراء انشغالها بمشاريع من بينها إعلان تلفزيوني وفيلم سينما، وبعدها تم ترشيح مريم أوزرلي لكن موافقتها غير مضمونة بعد.

وسيستمر البحث عن مرشحة ثالثة بعدها وبعد فهرية أفجين في حال رفضت مريم المسلسل بشكل قاطع.