ندوة فيلم "البر التاني" بمهرجان القاهرة تنتهي في قسم الشرطة

في واقعة هي الأولى من نوعها بتاريخ مهرجان القاهرة السينمائي، انتهت فعاليات الندوة الخاصة بفيلم "البر التاني" بمحاضر شرطة متبادلة بين فريق الأمن التابع للشركة المنتجة، وبين الصحفيين والنقاد، بعد مناوشات لفظية تطورت لتصبح معارك بالأيدي وألاقدام وتم استدعاء الشرطة التي ألقت القبض على الفريقين.

الفيلم المتهم بالاساءة لسمعة مصر، يناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعرض للمرة الأولى للنقاد ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، وقوبل بعاصفة من الإنتقادات طالت الشركة المنتجة والكتاب وفريق التمثيل.

وأكد أحد النقاد أن السيناريو مهلهل وضعيف وان الفيلم لا يستحق تمثيل السينما المصرية بمهرجانها الدولي الأكبر، وجاء الرد عبر البودي جاردات التابعين للشركة المنتجة لتندلع معركة استدعت إبلاغ قوات الشرطة التي حضرت سريعاً وقامت بالسيطرة على الموقف والقبض على بعض الصحفيين ورجال الأمن وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

المثير ان وزيرة الهجرة المصرية حضرت العرض الخاص، ضمن حملتها للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ولحسن حظها غادرت القاعة فور انتهاء عرض الفيلم لارتباطها بمواعيد أخرى، واندلعت المعركة بغيابها.